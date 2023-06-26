Общество

Двоюродных брата и сестру разыскивают в Новоржевском районе, гостивших там почти 40 лет назад

Виктора Федорова 1964 года рождения разыскивают в Новоржевском районе через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявку о его поиске в программу прислали двоюродные сестры Светлана и Марина. «У моего покойного отца было два брата, мы с сестрой Мариной 1965 года рождения и мамой Валентиной Васильевной 1945 года рождения хотели бы хоть что-то узнать о своих двоюродных братьях и сестре. Брата звали Виктор, сестру Света. Мы последний раз их видели, когда были у них в гостях почти 40 лет назад», - написали они в своем письме.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2889374, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».