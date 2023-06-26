Общество

Сергей Кудь-Сверчков: Космический туризм – это естественный процесс, который может способствовать прогрессу

Космический туризм – это естественный процесс, который может способствовать прогрессу космической сферы. Об этом российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается космического туризма, в принципе. Нравится он мне или не нравится, космический туризм развивается. У людей есть возможность и потребность подниматься в космос, это естественный процесс. Я считаю, что само желание лететь в космос абсолютно нормально. Если это будет приводить к технологическому движению вперед, созданию новых кораблей, к расширению количества людей, которые участвуют в полетах, к увеличению космического производства, то это абсолютно нормально, и это хорошо», – рассказал Сергей Кудь-Сверчков.

Он отметил, что развитие космического туризма не приведет к тому, что туристы начнут летать в космос вместо профессиональных космонавтов и исследователей.