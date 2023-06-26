Общество

Ученые выявили плюсы дневного сна для работы мозга

Дневной сон замедляет старение и увеличивает объем мозга. К такому выводу на основе исследования пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Для своего эксперимента они использовали данные о 378 932 европейцах в возрасте от 40 до 69 лет.

С помощью менделевской рандомизации ученые изучили фрагменты ДНК людей - выявлены различные вариации изменения генов у разных людей, пишет RuNews24.

Также оказалось, что у людей, которые привыкли к короткому дневному сну на 10-15 минут, мозг больше и здоровее тех, кто не обладает такой привычкой. Кроме этого, продолжительность сна в 30 минут улучшает когнитивные способности.

Особенно разница заметна в старости. Поскольку увеличенный мозг в преклонном возрасте означает крепкое здоровье, а его уменьшение может быть связано с умственными нарушениями.

Добровольцы проходили тесты на зрительную память и время реакции, а также им делали снимки МРТ.