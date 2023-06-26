Общество

Судебные допросы хотят разрешить по видеозвонку

Использование видеосвязи и портала госуслуг в судопроизводстве предлагают расширить, добавив возможность проведения допросов с помощью видеозвонков.

Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ намерен внести сенатор Артем Шейкин. Он прорабатывает эту инициативу с членами судейского сообщества. Меж тем фигурантам уголовных дел и следователям вскоре могут разрешить обмениваться процессуальными документами в электронном виде, такой законопроект в начале июня одобрил кабмин, сообщает «Парламентская газета».

Участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи россияне могут и сегодня, соответствующий закон действует с 2022 года. Если человек захочет явиться на разбирательство, не вставая с дивана, он должен написать заявление в суд и в назначенный час пройти по ссылке, авторизовавшись на портале госуслуг. В режиме онлайн можно знакомиться с материалами дела, получать судебные извещения и копии судебных решений. Все это работает, если в суде есть техническая возможность и касается процедур арбитражного, гражданского и административного судопроизводства.

С уголовными делами ситуация сложнее. Чтобы допросить свидетеля, который находится в другом регионе или по каким-то другим причинам не может лично явиться на заседание, судья должен направить поручение в суд этого региона, а там — организовать все необходимое для онлайн-мероприятия. Судья по месту жительства свидетеля должен удостоверить его личность, выяснить отношение к подсудимому и потерпевшему, разъяснить права, обязанности и ответственность — под подписку. То есть провести все обычные для уголовного судопроизводства действия. Таким образом, в заседании оказываются задействованными уже два судьи. А если допросов нужно проводить несколько в разных регионах, то занятость судей может увеличиваться многократно.

На сложность процедуры онлайн-допроса по уголовным делам обратил внимание член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. «Сейчас около половины всех возбуждений уголовных дел касаются преступлений с использованием информационных технологий — мошенничества, кражи посредством звонков с подменных номеров, использованием фишинговых сайтов, — рассказал «Парламентской газете» сенатор. — Потерпевшими и свидетелями в таких делах могут проходить тысячи человек, находящихся в разных регионах. Даже если по одному разбирательству требуется привлечь сто-двести человек, то суд может растянуться на годы, ведь по действующим нормам обвиняемый вправе требовать, чтобы всех допрашивали в зале суда».

Цифровизацию судопроизводства надо продолжать, уверен Артем Шейкин. Ведь всего за несколько месяцев с момента вступления в силу закона о возможности участия в заседаниях с личных гаджетов, этой возможностью воспользовались почти сто тысяч раз, с января по март прошлого года в электронном виде в суды было подано больше 1,2 миллиона процессуальных документов.

Действующий порядок использования видео-конференц-связи по уголовным делам неэффективен, отметил сенатор: «Судья в регионе нахождения свидетеля или потерпевшего должен отложить свои процессы, обеспечить связь в назначенное время, еще и учитывая разницу в часовых поясах». Поэтому Артем Шейкин работает над изменениями в УПК, которые позволят проводить допросы свидетелей и потерпевших посредством видеозвонка на телефонный номер, идентифицированный сервисом госуслуг. Технологию, по мнению сенатора, можно интегрировать в имеющиеся системы ВКС — звонить из суда на внешние устройства, что повысит защиту всей процедуры.

Вопросы использования современных технологий в судопроизводстве недавно обсуждали в Верховном суде в рамках клуба «Проблемы правоприменения при расследовании и рассмотрении уголовных дел судами по преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», добавил Артем Шейкин. Многие судьи, по его словам, считают это направление перспективным, поэтому сенатор продолжит консультации с ними с возможностью выхода на законодательные решения.