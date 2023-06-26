Общество

В России обострился дефицит врачей, лечить пациентов предлагают стажерам

Студентам-ординаторам предлагают работать на должности врача-стажера при соблюдении ряда условий. Проект порядка допуска их к работе Минздрав представил на профессиональное обсуждение, документ размещен сообществом «Аккредитация врачей».

Сейчас стране не хватает более 26 тысяч докторов. А в образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов. Они, по мнению ведомства, обладают достаточными знаниями для оказания медпомощи, если успешно прошли промежуточную аккредитацию, сообщает «Парламентская газета».

Ординатура — это конечная ступень последипломного образования для выпускников медвузов. По проекту приказа ведомства, чтобы получить должность врача-стажера, ординатору необходимо:

иметь диплом специалиста по одной из специальностей укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина»;

пройти первичную аккредитацию;

обучаться в ординатуре не менее 1 года;

пройти промежуточную аттестацию;

работать под руководством наставника.

Решение о допуске кандидата на работу примет специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации, а руководителем стажеров назначат действующего врача. Правила будут действовать с 1 марта 2024 года. Сейчас врачом-стажером могут работать доктора, у которых был перерыв в работе более пяти лет.

Ординаторы уже допущены к лечебной деятельности, они проводят ее под наблюдением заведующего отделением в стационаре или руководителя отделения в поликлинике, сказал «Парламентской газете» академик РАН член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. По его словам, приказ дает возможность прямого допуска к работе. Раньше ординаторы получали стипендию, теперь же будут получать зарплату.

«Проект приказа отражает все необходимые условия допуска ординаторов к работе врачами-стажерами. Пациентам не стоит опасаться», — отметила депутат Госдумы заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

По ее словам, самостоятельное применение подтвержденных знаний поможет будущим специалистам набраться опыта и принимать правильные врачебные решения. Кроме того, такая мера — еще один шаг для ликвидации кадрового дефицита врачей в регионах.