Общество

«Постскриптум»: Суббота на грани, федеральные деньги и предстоящие выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июня.

Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

- Суббота на грани…- вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер».

- Учителя-предметники без высшего образования – мы хотим, чтобы это стало реальностью?

- Дополнительные федеральные средства идут в регион: на социальную инфраструктуру приграничных районов, дороги и комплексное развитие сельских территорий.

- А выборы все ближе: в 11 муниципалитетах области они официально назначены, общественники готовят работу штаба по наблюдению.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.