Общество

Врач посоветовала есть больше бобовых в жаркую погоду

Наилучшим вариантом в жаркую погоду станет употребление большого количества ягод и салатов из бобовых, например, фасоли, считает врач Зоя Уильямс.

Такие блюда утоляют голод и полезны для здоровья кишечника, поскольку содержат суточную норму клетчатки. Перекусы во время прогулок Уильямс рекомендовала заменить орехами и бананами, которые можно взять с собой, пишет RuNews24.

При этом врач напомнила, что в жару нельзя допускать обезвоживания организма, поэтому нужно пить достаточно воды, запивая ею даже кружку пива. По ее словам, у людей, которые пьют достаточно жидкости, кишечные бактерии более разнообразны.