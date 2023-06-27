Общество

Андрей Беляев об обращениях великолучан в социальных сетях

Жители Великих Лук становятся все активнее в социальных сетях. Публикации великолучан в различных пабликах помогают администрации города оперативно выявлять проблемные вопросы и своевременно принимать меры реагирования. На наиболее частые вопросы, которые великолучане задают в социальных сетях, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил глава городской администрации Андрей Беляев.

- Андрей Геннадьевич, есть ли в Великих Луках граждане, чьи дома пострадали от весеннего паводка? Сколько их? Куда обращаться при получении ущерба? Положена ли им какая-то помощь или компенсация? Каков подробный план действий пострадавших от паводка?

- В период весеннего паводка имелись случаи подтопления дворовых территорий, однако информация о пострадавших домах на данный момент в администрацию города Великие Луки не поступала. В случае если дома пострадали от паводка, жителям необходимо направлять информацию в ЕДДС администрации города Великие Луки по телефону: 3-63-74.

- В Великих Луках в последнее время часто фиксируются отключения электроэнергии. С чем это связано? Положена ли какая-то компенсация тем, кто получил ущерб от этого (например, вышла из строя техника)? Куда обращаться в таких случаях?

- Анализ поступающей информации через ЕДДС администрации города Великие Луки о состоянии распределительных сетей показал, что к основной проблеме можно отнести высокий износ электросетевого оборудования.

Частые отключения обусловлены аварийными отключениями кабельных линий и необходимостью их ремонта. В случае повреждения бытовой техники в результате отключений электроэнергии необходимо получить заключение специалистов, обслуживающих конкретный дом или независимого эксперта, и направить его в адрес электроснабжающей организации с требованием о возмещении. В случае отказа с их стороны, необходимо обращаться в суд для защиты своих интересов.

- Ситуация с частыми отключениями характерна и в отношении водоснабжения. В мае в микрорайоне «Дружба» прорвало трубу, из-за чего во многих многоквартирных домах не было холодной воды. И такие отключения происходят довольно часто в разных районах города. Что планируется предпринять для улучшения качества подачи воды в городе?

- Работы на водопроводных сетях подразделяются на плановые и аварийные. Плановые работы проводятся в целях снижения аварийности на сетях водоснабжения и обеспечения объектов города питьевой водой. Для этого муниципальным предприятием «Водоканал» ежегодно проводится работа по замене аварийных участков сетей водопровода, выполненных из стальных и чугунных труб, на современные полиэтиленовые трубы. Собственными силами предприятия ежегодно меняется около 1 км ветхих сетей водопровода.

Что касается аварийных работ, то аварии на водопроводных сетях происходят по разным причинам. Основные:

из-за ветхости водопроводных сетей;

из-за гидроударов по причине отключения электроэнергии;

из-за гидроударов по причине использования пожарных гидрантов пожарными службами города;

из-за переломов труб в период промерзания грунтов.

С целью минимизации аварийных ситуаций, с 2010 года МП «Водоканал» начало проводить плановую замену труб кольцевого водовода Д=500мм, общая протяженность которого составляет более 25 км. На сегодняшний день заменено 12,6 км. Из них в 2022 году – 0,6 км на улице Заводской и улице Южной.

В 2022 году на предприятии разработана инвестиционная программа по замене оставшихся участков кольцевого водовода. Программа начинает действовать с 2023 года. Согласно данной программе, в течение 10-ти лет собственными силами предприятия планируется менять по 1 км кольцевого водовода ежегодно.

Так, на 2023 год запланирована перекладка на полиэтилен самого аварийного участка кольцевого водовода между улицей Фурманова и улицей Запрудной.

- В Великих Луках на улице Вокзальной, 5 расположен барак. В одной половине до сих пор живут люди, вторая неоднократно горела. Вокруг строения валяется мусор, дрова, ветки. Крыша горевшей части частично отсутствует. Объект не только пугает своим видом, но и создает угрозу детям, которые периодически туда заглядывают из любопытства. В нем часто собираются люди без определенного места жительства и другие подозрительные личности. Жителей близлежащих домов очень интересует, когда это строение будет окончательно расселено и снесено, а территория приведена в надлежащее состояние?

- В соответствии с постановлением администрации города Великие Луки №2550 от 19 декабря 2018 года многоквартирный дом №5 на улице Вокзальной признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время расселение аварийных домов в Псковской области осуществляется в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации Псковской области от 1 апреля 2019 года №128. Данной программой определено финансирование и сроки расселения. Предметом мероприятий вышеуказанной программы в соответствии с законом №185-ФЗ является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В связи с тем, что многоквартирный дом №5 на улице Вокзальной признан аварийным и подлежащим сносу только после 1 января 2017 года, в настоящее время в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением администрации Псковской области от 1 апреля 2019 года №128, данный дом не включен.

Решение вопроса о расселении собственников жилых помещений многоквартирного дома №5 на улице Вокзальной и дальнейшего сноса данного дома возможно после включения его в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Дополнительно стоит отметить, что до расселения многоквартирного дома №5 на улице Вокзальной жители могут обратиться в комитет по жилищным вопросам администрации города Великие Луки (улица Пушкина, дом №2/4, телефон: 3-07-94) для предоставления им жилого помещения маневренного фонда.

- В Великих Луках планируется постройка еще одного путепровода, который должен соединить проспект Гагарина и район Малышева. В какой стадии находится проект? Почему реализация так затянулась? Найден ли подрядчик? В какие сроки планируется постройка объекта?

- На сегодняшний день проектно-сметная документация «Строительство автодорожного путепровода от проспекта Гагарина до улицы Малышева» получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области». В настоящее время решается вопрос о финансировании проекта и выборе подрядной организации.

Беседовала Ксения Иванова