Общество

Штормовой циклон захватывает Европейскую Россию

Русскую равнину медленно захватывает штормовой циклон из Европы.

«В понедельник дождь стеной лил в Санкт-Петербурге. Заливать город начало ещё в воскресенье, но накануне всё переросло в настоящий тропический ливень. Видимость по данным местных метеостанций падала до 1300 метров. Стихия бушевала несколько часов, но за это время улицы успели превратиться в бурные реки. А местами к осадкам примешивался град, шокировавший своей интенсивностью жителей Северной столицы», - цитирует синоптиков метеоцентр «Фобос».

Испортилась погода не только на берегах Балтики. Дожди пошли на всём западе России.

Причина интенсивной непогоды – очередной атлантический циклон. Он преодолевает сопротивление малооблачного антициклона над севером Русской равнины, поэтому смещается на восток достаточно медленно. Сегодня его облачные поля протянутся от берегов Балтики до Кавказа. В этой зоне высока вероятность ливней и гроз.

При этом значительными останутся перепады температуры в зоне фронтальных разделов. В Центре и на Северо-Западе воздух сможет прогреться до +22…+27°.

«А такие перепады – это условия для дополнительного усиления ветра. Самое неприятное в нынешний синоптической ситуации то, что погода быстро не улучшится. Противоборство циклона и антициклона будет продолжаться по меньшей мере до конца этой недели», - добавили метеорологи.

В Москве сегодня последний день без дождей, после полудня до +24°. Но уже завтра к вечеру над отдельными районами мегаполиса могут появиться разрозненные массивы грозовых туч, а температура начнёт понижаться. На пик ненастье и похолодание выйдет в четверг — днём майские +18°.