Общество

Минтруд предложил двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Предполагается, что пенсии могут быть увеличены следующим образом:

с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 рублей);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 рублей).

Год назад, когда закладывалась индексация пенсий неработающим пенсионерам в два этапа на 2025 год (с другими параметрами индексации в апреле), в пресс-службе Минтруда поясняли, что такая возможность закреплена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 году.

Двойная индексация сначала (с 1 февраля) проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а затем (с 1 апреля) — по уровню роста доходов Социального фонда (получил функции Пенсионного фонда с 1 января 2023 года). По актуальному прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в указанные три года не превысит 4%, сообщает РБК.

Согласно проектировкам Минтруда, параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года она составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована.

«С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%», — говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета. Однако в следующие два года он снизится до 157,3 и 153,3% соответственно. Соотношение для неработающих пенсионеров будет выше — от 177,1% в 2024 году до 170,7% в 2026-м.