Общество

Мошенники использовали события выходных для обмана россиян

Мошенники оперативно отреагировали на происходящие в выходные события и придумали новые сценарии обмана. В Telegram стали распространять аккаунты и каналы, которые по оформлению похожи на имеющие отношение к ЧВК «Вагнер» и ее создателю. Об этом рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Другой сценарий обмана — распространение ссылок на каналы с якобы «эксклюзивными» новостями. На самом деле ссылки оказывались фишинговыми, сообщают «Известия».

При переходе по ним пользователь невольно предоставлял злоумышленникам доступ к списку контактов и устройству, на котором установлен мессенджер, пояснила эксперт. После этого мошенники могли получить доступ к онлайн-банку, который открыт на устройстве, а также к списку контактов, чтобы распространить по ним аналогичные сообщения.

В Ассоциации развития финансовой грамотности и Infosecurity a Softline Company подтвердили, что знают о распространении этих сценариев обмана. Эксперты подчеркнули: если человек опасается, что прошел по подобным ссылкам, лучше проверить смартфон на наличие незнакомых или подозрительных приложений. Лишние программы лучше удалить, а выданные разрешения — отозвать.