Общество

Минкульт меняет правила использования Пушкинской карты

В России планируют создать электронный сервис для сопоставления данных покупателя билета по Пушкинской карте и его предъявителя. Чтобы избежать мошенничества, хотят запретить покупку билетов для третьих лиц или приобретать несколько — на одно мероприятие по одной карте. При этом из состава билетных агрегаторов предложили исключить индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном 26 июня на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продолжится до 10 июля.

Минкультуры хочет изменения в правила использования Пушкинской карты, чтобы снизить мошенничество с ее использованием. В Telegram есть каналы, организаторы которых за проценты предлагают обналичить карту. Обещанный «откат» составляет до половины стоимости сертификата, но обычно мошенники воруют все деньги с карты, а пользователей заносят в черный список, пишет «Парламентская газета».

злоумышленники могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить ИП как организацию культуры. Затем они обманом выясняют у подростков данные карт и, используя средства с них, оплачивают билеты на «культурные мероприятия», которые якобы организовали.

Чтобы исключить мошеннические схемы, Минкультуры предложило запретить ИП быть билетными агрегаторами в программе «Пушкинская карта». Предусматривается, что в России будет единый билетный оператор — в постановлении устанавливают его права и обязанности. В частности, он проконтролирует размещение информации обо всех событиях в программе, чтобы предотвратить нарушения и злоупотребления. Оператор же будет предоставлять разрешения небольшим билетным агрегаторам на продажу билетов по карте.

Организации культуры и билетных операторов хотят регистрировать на платформе «PRO.Культура.РФ». При этом запрещено создавать от имени музея или театра личный кабинет на этом портале, а третьи лица не смогут подавать заявки на включение мероприятий в реестр.

Такую заявку сможет направить исключительно организация, непосредственно организующая событие. Эти организации могут быть только юридическими лицами, информация о них должна размещаться в открытом доступе в интернете. Также обязательны «материально-технические ресурсы для оказания услуг», то есть здание театра, выставочный зал, помещения для квестов.

Заявки от музеев и театров на участие в программе «Пушкинская карта» будет рассматривать специальный экспертный совет, а на их рассмотрение уйдет не более двух недель.