Общество

В России предложили отменить НДФЛ для ряда граждан

В Государственную Думу внесут законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Это сделают депутаты Госдумы от ЛДПР, пишет ТАСС.

Авторы инициативы собираются доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым россияне, чей доход ниже 30 тыс. рублей, будут иметь нулевую ставку НДФЛ. По их мнению, это позволит таким гражданам сохранять большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни.

В ЛДПР считают, что данная сумма является оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Она практически в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поэтому для малообеспеченных граждан «станет действительно ощутимой» эта предлагаемая мера поддержки.