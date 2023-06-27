Общество

Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат

Трагедия с отравлениями суррогатным сидром говорит о том, что наказания за фальсификат в РФ нужно ужесточать, а недобросовестных производителей пищевой продукции и владельцев таких компаний - заносить в соответствующий реестр и больше не допускать до этой деятельности, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Государству, с точки зрения безопасности продукции, нужно заниматься тем, чтобы были и эффективная нормативная база, и серьезные наказания за фальсификацию продукции. Например, ввести реестр недобросовестных компаний и их владельцев: допустил нарушение - не сможешь новые предприятия открывать или быть акционером таковых», - сообщил Данкверт, комментируя выводы, которые стоило бы сделать в связи с недавними случаями отравления в РФ суррогатным сидром.

Массовые случаи отравления напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

По мнению руководителя Россельхознадзора, нужно законодательно обязать бизнес проводить лабораторные исследования, на основании которых можно было бы достоверно подтвердить качество и состав продукции. Кроме того, параллельно в обязательном порядке хранить в электронном виде всю статистику - от сырья до готового продукта.

«Сами мы в электронном виде храним базу всех наших лабораторных исследований, это результаты работы около 700 российских лабораторий. Благодаря нашим системам мы видим, сколько вошло сырья и сколько потом вышло конечного продукта: расхождения за пределами допустимых значений - первый признак различного рода нарушений. За примерами не надо далеко ходить - сгущенка с говяжьим жиром, фальсифицированные рыбные консервы», - напомнил глава ведомства.

Он также высказался за необходимость надзорных мероприятий в отношении продукции на растительной основе, например, напитков: в частности, даже проверка так называемого "растительного" молока могла бы показать достаточно вредных компонентов в составе этого продукта. «Поэтому подход к этому сегменту надо менять именно на государственном уровне, и проверки нужны обязательно», - считает Данкверт.