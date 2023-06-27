Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян допускает существование тайной организации, влияющей на мировые процессы

Существование тайной организации, влияющей на мировые процессы, допускает почти половина россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Ещё в 2018 году существование некой тайной организации, влияющей на мировые процессы, допускали две трети сограждан (67%), а сегодня — каждый второй (49%). Примерно столько же россиян в 2014 году верили в теорию мирового господства (45%). Тогда эта точка зрения чаще была распространена среди высокообразованных граждан (51% vs. 41-43% со средним специальным образованием и ниже), а сейчас — среди имеющих неполное среднее образование (61%).

Вера в тайное мировое правительство присуща в первую очередь россиянам в возрасте 35 лет и старше (35-44 года — 53%, 45-59 лет — 58%, 60+ лет — 53%), проживающим в Северо-Западном (60%), Уральском (56%) или Южном федеральном округе (55%) и отдающим предпочтение смешанной модели медиапотребления (55%).

Мнения москвичей и петербуржцев разделились поровну: 45% ответили, что верят в «мировое закулисье», 47% — что не верят.

Чуть больше трети россиян считают, что тайной глобальной власти не существует (36%, −12 п.п. к данным 2018 года). Эту категорию граждан отличают молодой возраст (18-24 года — 54%, 25-34 года — 50%), наличие высшего образования (40%) и активное пользование Интернетом (49%). Несмотря на то, что Интернет служит основной средой обитания конспирологов, активные пользователи сети в 1,6 раза чаще телезрителей настроены в отношении этой теории скептически.

По мнению опрошенных, мировое правительство состоит преимущественно из олигархов, чаще всего фигурируют фамилии Ротшильдов и Рокфеллеров.

По мнению каждого пятого (19%), правящая мировая элита нацелена на завоевание/развал России. Чем старше россияне, тем чаще они считают целью мирового правительства уничтожение русского народа. Если в группе 60+ лет такой ответ звучал от каждого третьего (33%), то среди молодежи 18-24 лет — только от 4%. Самой младшей когорте цель тайной правящей элиты видится преимущественно в контроле экономики и финансовых потоков (24%).