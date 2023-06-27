Общество

«Справедливая Россия» предложила ввести единый критерий для определения многодетной семьи

Необходим единый для всех регионов РФ критерий для определения статуса многодетной семьи, заявил руководитель «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Предлагаю утвердить единый для всех регионов Российской Федерации критерий для определения статуса многодетной семьи», - написал Миронов.

По его словам, социальные льготы многодетным семьям нужно предоставлять до достижения младшим ребенком возраста 18 лет, а если он учится на дневном отделении в техникуме или вузе, то до 23 лет. Во всех регионах многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, но далее начинаются разночтения: в 29 субъектах отмена статуса откладывается до момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, если он получает образование по очной форме, отметил Миронов.

«Должен быть и общефедеральный список. По нашему мнению, в него должна входить льгота на предоставление скидки 50% на оплату услуг ЖКХ. Детям до 6 лет необходимо предоставлять бесплатные рецептурные лекарства. Детям до 18 лет - право на бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Очень важно разрешить многодетным семьям бесплатно пользоваться городскими парковками и освободить их от уплаты транспортного налога», - следует из сообщения Миронова.

Он также заявил, что дети из многодетных семей должны иметь возможность без очереди поступать в детские сады, посещать врачей в детской поликлинике, бесплатно ходить в спортивные секции, а также за счет государства детям необходимо предоставлять двухразовое питание, бесплатную школьную и спортивную форму.