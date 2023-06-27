Общество

Умер актер из «Титаника» Лью Палтер

В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline. Он снимался в кино и преподавал актерское мастерство.

Лью Палтер / скриншот из фильма «Титаник»

«Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях», — сказал Трэвис Пренстон, декан театральной школы Калифорнийского института искусств.

Палтер родился в Бруклине. Театральную карьеру он начал с участия в нью-йоркских спектаклях «Безумная из Шайо», «Враг народа». В качестве режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.

В 1967 году он дебютировал на телевидении — снялся в сериале «Бежать от твоей жизни». Впоследствии он появился в ТВ-проектах «Команда "А"», «Ангелы Чарли», «Коломбо», «Закон Лос-Анджелеса» и других. Он был известен как детектив Кларк в сериале «Дельвеккио» (1976 — 1977), пишет РИА Новости.

Но больше всего его знают по роли Исидора Штрауса в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов. Он и его жена Ида отказались садиться шлюпку и отдали свое место работавшей них горничной. В последний раз супругов видели держащимися за руки на палубе. В одной из сцен фильма показали, как Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. Вдова Стоктона Раша, погибшего в трагедии с батискафом «Титан», — праправнучка Штраусов.