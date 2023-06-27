Общество

Для курортов и заповедников в России предложили установить стандарты сбора мусора

В России могут появиться экологические, или «зеленые», стандарты для курортов и природных территорий. Такую инициативу разработал Российский экологический оператор (РЭО) и направил в Туризм.РФ. Речь идет стандартах обращения с отходами в заповедных зонах и природных территориях с большим турпотоком, в том числе там планируется организовать раздельный сбор мусора.

«Отсутствие стандартов обращения с отходами в заповедниках и на особо охраняемых природных территориях приводит к непоправимому ущербу для природы. Мы не противники жестких ограничений и выступаем за возможность совместной проработки мер для изменения ситуации в лучшую сторону», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территориях с большим турпотоком действительно неблагополучная экологическая обстановка, согласен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Стандарты помогут решить эту проблему, цитируют его слова «Известия».

«Инициатива особенно актуальна сейчас, когда активно развивается внутренний туризм. Всё больше россиян проявляют интерес не только к классическим достопримечательностям, но и к особо охраняемым природным территориям. Людям необходимо дать возможность цивилизованно избавиться от мусора, для этого должны быть готовы не только инфраструктура, но и соответствующий персонал», — сказала председатель Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева.

Но для создания полной соответствующей инфраструктуры на курортах потребуется порядка 1-1,5 лет, считает эксперт.