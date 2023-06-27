Общество

Звание заслуженного работника лесного хозяйства предлагают учредить в Псковской области

Инициатива губернатора Михаила Ведерникова об учреждении звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» поступила на рассмотрение депутатского корпуса. Спикер регионального парламента Александр Котов направил законопроект для предварительного обсуждения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«У нас регион не самый лесной, если сравнивать с Карелией или Сибирью, тем не менее, лесная отрасль в Псковской области достаточно развита, и в ней трудится много настоящих профессионалов своего дела. Это лесничие, добросовестные лесозаготовители, сотрудники организаций, занимающихся лесоустройством и лесовосстановлением, преподаватели учебных заведений, где готовят профессиональные кадры для лесного хозяйства», - прокомментировал законопроект председатель комитета Андрей Козлов.

Депутат обратил внимание, что ситуация с кадрами в лесной отрасли непростая – зарплата в государственных лесничествах не привлекает молодых специалистов. «Мы уже не раз обращались в федеральные органы власти с просьбой обеспечить достойный уровень оплаты труда лесничих в бюджетных организациях. Престиж этой профессии необходимо повышать. Безусловно, учреждение регионального звания "Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области" - один из шагов в этом направлении», - отметил Андрей Козлов и заверил, что депутаты будут и дальше добиваться от федерации повышения заработной платы работников лесного хозяйства.

Согласно законопроекту почётное звание может быть присвоено работникам организаций лесного хозяйства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Удостоенным звания гражданам будет выплачено единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.