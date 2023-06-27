Общество

Псковская делегация принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси в Уфе

Делегация Псковской области принимает участие в десятом Форуме регионов России и Беларуси. В этом году мероприятие проходит в Уфе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Так, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства».

Республика Беларусь — один из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области среди стран СНГ. Объем товарооборота за 3 месяца 2023 года увеличился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34,7 млн долларов США. «Единая история, общие традиции и культура создают благоприятные условия для развития успешного сотрудничества», — подчеркнул Андрей Михеев.

Туризм — это еще одна тема, объединяющая регионы Белоруссии и Псковскую область. Поэтому не удивительно, что представители Псковской области приняли активное участие и в работе секции «Российско-белорусское сотрудничество по развитию новых туристических направлений: от гармонизации законодательства к развитию регионов».

«Туристические поездки в Республику Беларусь набирают популярность у граждан России, в том числе и у жителей Псковской области. Обеспечение транспортной доступности является важным аспектом в налаживании взаимного турпотока. Так, совсем недавно мы объявили о запуске авиасообщения Псков - Минск, первый самолет вылетит уже 19 июля. Региональный комитет по туризму активно сотрудничает с белорусскими коллегами. Я уверена, что общими усилиями у нас получится добиться высокого результата в развитии туристической отрасли двух стран», — отметила руководитель регионального комитета по туризму Марина Егорова, которая также представляет регион на юбилейном форуме.

Форум регионов России и Беларуси продлится до 28 июня. Мероприятия в рамках форума направлены на углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей Республики Беларусь и Российской Федерации, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Культурный компонент представлен такими мероприятиями, как выставка достижений народного хозяйства двух регионов, фестиваль «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Улица дружбы» и выставка «История Форума регионов России и Беларуси».

Среди участников и спикеров: представители органов государственной власти федерального и регионального уровня, ведущих предприятий и организаций, бизнес-сообществ, научного сообщества, СМИ.