Общество

Юные псковичи смогут бесплатно пройти обучение в летней онлайн-школе анимации от МТС

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную всероссийскую онлайн-школу по анимации для детей в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Участники получат возможность изучить разные стили анимации и создадут собственного цифрового аватара. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном Интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: МТС

Онлайн-школа пройдет в официальном Telegram-аккаунте проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля. Программа разработана так, чтобы дети 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления – японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

По итогу онлайн-школы ребята смогут создать цифрового аватара или маскота – графического персонажа, который используется в логотипах и является самостоятельным элементом концепции бренда. Экспертное жюри выберет лучшего выдуманного персонажа, он будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный Интернет.

«МТС, как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, знает, что сегодня важно не только уметь пользоваться технологиями, но и создавать современные цифровые инструменты, которые помогут детям из любой точки страны безопасно развивать навыки и воплощать свои мечты в реальность. Мы создали бесплатную онлайн-школу анимации, чтобы дети могли научиться разным стилям анимации и получить ценный опыт для развития цифровых навыков будущего. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у наших участников», — сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.