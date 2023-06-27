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Общество

Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли две тысячи волонтёров

28.06.2023 12:44|Псков

В больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты» - их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

С начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсёстры, студенты-медики.

«Псковские врачи наряду с коллегами из других регионов нашей страны помогают фронту. Первая бригада из Псковской области отправилась в подшефный Бериславский район осенью 2022 года. Врачи круглосуточно работали в тяжелых условиях. Кроме того, область отправила в зону действия СВО большое количество лекарственных препаратов», – отметил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он напомнил, что в феврале наши медики находились в Скадовской больнице, где они, в том числе, обучали своих коллег всем видам компьютерных исследований.

«Весной депутат Псковской городской Думы, врач Евгений Васильев вернулся из очередной командировки в зону специальной военной операции, где в составе бригады врачей работал в военном госпитале и получил огромный опыт. Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он был награжден за спасение жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации на территории Луганской народной республики», – подчеркнул Александр Козловский и сообщил, что сегодня Евгений Васильев снова находится на СВО и выполняет свой врачебный долг.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна, как "воздух". В те дни "Единая Россия" открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - "Аполлония". Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», - рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы имени Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

«Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтёры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения», - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Подготовить волонтёров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестёр, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», - отметил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтёров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

«По линии "Единой России" вместе с коллегами из партийного проекта "Здоровое будущее" планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», - добавил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры.

«Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырёх новых субъектах назначен Артём Катулин. Легендарный человек, основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них - эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и "отдавать" ещё больше сил, времени, знаний и умений. В данным момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины», - заключил Дмитрий Хубезов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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