Общество

Патриотическое направление популярнее экологического среди молодежи - эксперт

Патриотическое направление популярнее экологического среди молодежи. Такое мнение специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Территория развития» в Новоржеве Татьяна Пчёлина рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что в патриотическом направлении задействовано больше детей и вообще людей. В экологии – меньше. Я думаю, что в каждом районе есть проблемы, которые нужно как-то решать путем создания экологических центров и развития этих направлений», – рассказала Татьяна Пчёлина.

Она добавила, что на данный момент в проекте «Территория развития» в Новоржеве задействовано более 400 участников. В основном, это ученики Новоржевской средней школы.