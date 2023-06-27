Общество

Названы самые частые фобии россиян

Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых (18%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ.

Боятся высоты 34% женщин и 25% мужчин. На втором по популярности месте змеи. Их боятся 28% опрошенных: 35% женщин и 19% мужчин. Водных пространств и глубины боятся 24% респондентов: 32% женщин и 15% мужчин.

Также среди популярных фобий - стоматологи (18%), пауки и насекомые (18%), замкнутые пространства (12%), бактерии и вирусы (12%), публичные выступления (11%), перелеты на самолете (10%). Грома и молнии боятся всего 9% россиян, столько же (95) боятся толпы, вида крови боятся 8%. Еще менее популярными фобиями оказались темнота (5%), клоуны (3%), смерть (2%), а также страх за семью, детей, внуков (2%).

Ничего из перечисленного не боятся 21%: 27% мужчин и 16% женщин.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 17 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.