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Общество

Tele2 составила список приключений «для тех, кто видел все»

28.06.2023 15:07|ПсковКомментариев: 0

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Вместе с Tele2 составили список приключений «для тех, кто видел все». Это не только портал с приключениями в разных городах России, но и подборка скидок и бонусов на путешествия для абонентов Tele2.

 

Фотография предоставлена пресс-службой Tele2

Приключения в Псковcкой области

Изготовить бумагу своими руками в Печорах. В псковской деревне Тайлово работает семейная мастерская по изготовлению бумаги из вторсырья. Здесь можно узнать историю создания бумаги и попробовать себя в роли ремесленника. Вас научат отливать бумагу, изготавливать листы, делать узоры с помощью деревянных штампов и даже вязать традиционных кукол из льняного и джутового шпагата. После усердной работы полагается чаепитие. На стол ставят самовар, а к нему подают угощения: сушки с вареньем, кокоры, «льняные лапти», коврижки и пироги. Для своих абонентов Tele2 подготовил скидку 25% на мастер-класс.

Порыбачить на Талабских островах. Талабские острова — это жемчужина Псковского края. Архипелаг состоит из трех островов: острова Белова (или Верхнего), острова Залита и острова Талабенец. Оказавшись на Талабских островах, положите в свою «копилку» приключений рыбалку на берегу Псковского озера. Оно считается самым богатым водоемом северо-западной России. Поймать можно леща, щуку, судака и другие виды, но делать это лучше под присмотром инструктора. Стоимость и условия можно уточнить в информационном центре Талабских островов.

Стать капитаном парусника на острове Себеж. Пройдите краткий курс морского дела под руководством капитана парусного судна. Плеск волн, парус, хлопающий на ветру, пейзажи Себежа — вот настоящее приключение. Вы пройдете под парусами около 5 морских миль (1 морская миля = 1,852 км) и проведете на воде около 1 часа. Во время путешествия увидите старую часть города и красивейшие озерные виды национального парка «Себежский», научитесь ставить и убирать паруса, выучите самые нужные морские узлы. Собираясь на морскую прогулку, не забудьте позвать с собой друзей: ял вмещает до 10 пассажиров.

Приключения за пределами Псковской области

Научиться финтам на вейкборде. Для этого нужно будет приехать в один из двух вейк-парков Ленинградской области: на Коркинском или Банном озере. Вейкбординг – это что-то между водными лыжами, сноубордом и серфингом. Может показаться, что освоить вейкборд сложно, но на деле все упирается в правильно подобранное оборудование и несколько тренировок. Еще больше уверенности в том, что попробовать стоит, вам добавит скидка от Tele2: 50% на первое катание. Вперед, по волнам!

Полетать на воздушном шаре в Великом Новгороде. Путешествие над городом и окрестностями, которое позволит насладиться видами, замедлиться и провести время «на высоте». Если вы – абонент Tele2, у нас для вас сразу две хороших новости: во-первых, вы сможете совершить полет со скидкой, во-вторых, приземлившись, ваши фотографии и видео тут же улетят друзьям с помощью надежного мобильного интернета от Tele2.

Понежиться в спа с видом на море. Снижаем количество активностей до минимума. Хотите вообще ничего не делать? Есть вариант и для вас. Прямо на берегу Балтийского моря в поселке Янтарном находится скандинавская сауна. В комплексе есть две видовые сауны, комната отдыха, терраса, две купели на дровах под открытым небом. Из каждой точки комплекса видно море: можно отдыхать и смотреть на волны. Атмосфера минимализма и полного единения с природой. Заманчиво, правда? Не забудьте воспользоваться скидкой от Tele2 на посещение.

Приключений еще больше, чем кажется! Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом по приключениям. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

Подготовлено пресс-службой Tele2

Теги: #Tele2
Источник: Псковская Лента Новостей
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