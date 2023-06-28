Общество

Психика детей сильно пострадала из-за пандемии COVID-19 — ВОЗ

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на психическое здоровье детей и подростков во всем мире. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По результатам исследований, которые были проведены в 2021 и 2022 годах, заявлено о необходимости разработки систем поддержки для смягчения долгосрочных последствий на уязвимые группы молодежи, пишет FlashNord.

Директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что коронавирус оказал неодинаковое воздействие на детей и подростков. Отмечается, что ученицы старших классов испытали в этот период более серьезные негативные последствия, особенно для психического здоровья.

Организация в этой связи рекомендовала прибегнуть к срочным действиям - это может быть оказание и проявление лучшей поддержки дома, в школе, а также в их социальной и внеклассной деятельности.

По данным ВОЗ, в 22 странах и регионах с января 2020 года по декабрь 2022 года в среднем пришлось 138 дней закрытия школ. Это значительно повлияло на образование подростков.

Сейчас, отмечают в организации, в учебной системе нужны программы поддержки психического здоровья для подростков с учетом возраста и пола. При этом следует обеспечить учителей необходимыми ресурсами.