Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, упрощающий волонтерскую деятельность

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который существенно упростит волонтерскую деятельность, расширит и упорядочит меры ее господдержки, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Речь - о новых правах и льготах для волонтеров, а также закреплении на уровне федерального закона уже сложившихся в этой сфере лучших практик.

В частности, волонтеры:

смогут компенсировать расходы на медкнижки и спецобучение, что нередко требуется при работе в социальных и медучреждениях;

получат льготы при поступлении в вузы, зачислении в федеральные детские развивающие центры.

Право на господдержку будет закреплено за ресурсными центрами и ассоциациями волонтерства, которые до сих пор формально не подпадали под 135-й ФЗ. Они будут признаны участниками волонтерской деятельности.

«Как и десятки тысяч людей, которые занимаются увековечиванием памяти погибших защитников Отечества – такой вид волонтерской деятельности до сих пор не был узаконен. Рассчитываем, что наш законопроект сделает само волонтерство и взаимоотношения волонтеров с государством еще проще и продуктивнее», – рассказал Андрей Турчак.

Будет упорядочена и система мер поддержки волонтерства органами госвласти, а также МСУ. Сейчас общие правила существуют только на федеральном уровне, региональные и местные власти действуют на свое усмотрение.