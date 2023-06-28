Общество

В Госдуме предлагают частично запретить продажу пива и сидра в общепите

В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите, соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Также предлагается предусмотреть обязанность передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта о запрете алкогольных "наливаек" в многоквартирных домах. Депутат ГД Султан Хамзаев сообщал, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в "наливайках" может быть принят в весеннюю сессию.