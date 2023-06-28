Общество

Ветераны призвали курсантов не допускать нарушений служебной дисциплины

На встрече ветеранов образовательной организации с переменным составом, состоявшейся в Псковском филиале университета ФСИН России с участием руководства учебно-строевых подразделений, обсуждались проблемные вопросы, связанные с обучением и поведением курсантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Ветераны не только активные участники мероприятий различного уровня, включая круглые столы и конференции, тематические вечера и профессиональные праздники, проводимых в образовательной организации, но и верные наставники молодежи: встречаясь с курсантами, они оказывают неоценимую помощь и поддержку во многих вопросах, в том числе личного характера, за что мы ветеранам очень благодарны», – отметила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.

Нынешняя встреча ветеранов с курсантами не стала исключением: особое внимание было уделено вопросам успеваемости курсантов, соблюдения Кодекса этики и служебного поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Ветеранская организация создана в образовательной организации в конце 2009 года. В настоящее время совет ветеранов возглавляет Степан Тунчик. Работа организации строится на основе действующего Положения о совете ветеранов, основными направлениями которого являются патриотическое и нравственное воспитание, гражданское и профессиональное становление молодых сотрудников и курсантов вуза.