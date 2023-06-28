Общество

Константин Болотин о бонусах от общения с соседями и парковках на дальнем Завеличье

Спальный район на дальнем Завеличье входит в границы избирательного округа №11. Плотность населения там достаточно высока, ведь преимущественно жилые дома представляют собой девятиэтажные здания. Как в таком типе застройки люди решают вопрос с парковкой? Кто должен решить проблему с местными «наливайками»? Почему плотность населения пока не дает округу №11 преимущества в городском голосовании за объекты благоустройства? На эти и другие вопросы депутат Псковской городской Думы по округу №11, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Константин Болотин ответил в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отмена парковки «елочкой»

- Константин Васильевич, буквально пару недель назад состоялся большой рабочий выезд. Там были и представители муниципальной власти, и многие специалисты, которые могут как-то влиять на ситуацию. Вы там обозначали достаточно острые темы, например, территорию у дома №58 на улице Коммунальной. Говорили там о парковке. Вообще этот вопрос достаточно, как я думаю, показательный для многих дворовых территорий. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, почему именно по этому адресу вы предлагаете в первую очередь применить усилия? Чем актуальна в целом эта проблема, на ваш взгляд, для города?

- Округ №11 — это дальнее Завеличье, это спальный район. Большие девятиэтажки, маленькая территория для парковки машин, маленькая территория для детских площадок. И это вызывает большие вопросы и раздражение у граждан, естественно. Да, вы правы, мы выезжали с Псковской городской Думой и с администрацией города Пскова, делали контрольный объезд, я поднимал вопросы, самые болезненные для нашего округа.

Почему мы остановились на этом вопросе по Коммунальной? Буквально накануне к нам обратились жильцы этого дома с жалобой, с просьбой. Они рассказали, что у их дома поменяли знак. Там раньше машины ставили «елочкой», поменяли знак на тот, который предписывал ставить машину параллельно бордюру, параллельно дороге. И, естественно, сразу же уменьшилось общее количество парковочных мест.

- Раза в полтора, если не в два?

- В три раза. Там машин ставилось около 18, сейчас там около 3-4 машин. Это, естественно, сразу вылилось в жалобы и в просьбы решить данную проблему.

Вот именно с этим домом нетиповая проблема, потому что если смотреть на его расположение, то, как вы помните, когда город развивался, улица Печорская была конечной улицей, где проходила граница Пскова и Псковского района, еще Псков не развивался в ту сторону. И на этом перекрестке была автобусная остановка. Когда город стал развиваться, автобусную остановку перенесли дальше, в сторону улицы Рокоссовского, а здесь люди стали ставить машины. И 10 лет назад, когда ремонтировали улицу Коммунальную, там даже сделали карман для парковки. И все местные стали стихийно ставить машины «елочкой». Но в связи с тем, что, так скажем, нерадивые граждане стали ставить длинномеры («ГАЗели», фургоны), то эти большие машины стали создавать опасность на дороге на улице Коммунальной. И стали уже возникать жалобы от водителей автобусов: им приходилось объезжать эти длинномеры. И перестраиваясь на вторую полосу, они создавали тоже аварийную ситуацию. И вот этот эффект рос, рос, и в конечном итоге на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение, чтобы поставить знак парковки не «елочкой», а параллельно.

Смотрите также Будни спального района

- По легкому пути, мне кажется, пошли. Какие еще были варианты и удалось ли что-то придумать?

- Пока ничего не придумали, потому что, с одной стороны, безопасность дорожного движения превыше всего. Естественно, граждане могли бы решить эти вопросы, не доводя до такой критической ситуации. Сами могли бы поговорить с жильцом, который ставит так машину, который провоцируют дорожное происшествие. Сегодня у них фактически есть возможность ставить машины напротив — на территорию возле магазина «Гулливер». Там есть парковочные места, эта территория не принадлежит магазину «Гулливер», это городская территория, поэтому там можно ставить, естественно, машины. Просто жителям придется переходить дорогу, что создает определенные неудобства.

Жалуются и на то, что есть инвалиды, им будет тяжело перемещаться. Но в качестве такого локального решения можно получить знак на парковку машин для инвалидов, условно, выделить для себя территорию, для своей машины. Но пока вопрос не решен. Сегодня администрация города проводит ремонтные работы на улице Коммунальной. Расширение карманов пока не планируется. Для этих действий необходимо проектирование. То есть вопрос пока не решен. Но мы держим на контроле. Администрация пообещала, что в случае, если с контракта появится экономия, то они на эти деньги смогут сделать расширение еще для того, чтобы машины можно было ставить «елочкой».

Найти компромисс

- Вы упомянули, что у вас округ специфический. С одной стороны, относительно новая инфраструктура, если сравнивать с какими-то другими микрорайонами, с другой стороны, действительно, очень высокая плотность населения, что порождает вот такие урбанистические проблемы, связанные с парковкой в том числе. Вот если брать эту ситуацию, когда водители паркуются во дворах в неустановленных местах, здесь какие-то возможны варианты расширения зон, где парковаться? Может быть, принципиально не хотелось бы этого сделать, чтобы зеленую зону уменьшать? Какие могут быть варианты решения проблемы?

- Здесь уже выходит вопрос взаимоотношения жильцов того или иного дома. Потому что часть жильцов, имеющих машины, хотят расширить зоны. Расширение во дворе очень часто делается за счет спила деревьев, за счет уменьшения какой-то детской площадки, посадок, палисадников. И здесь входят в конфликт жильцы, имеющие машины, и жильцы, не имеющие машины, и пока он не будет решен внутри, никакие власти не смогут за людей решить, что делать с парковкой. Поэтому часто вопрос зависает. 50 на 50. Проводишь собрание, 50 человек говорят: «Мы за парковки. Надо снести деревья, надо сдвинуть палисадники». И 50 человек говорят: «Не трогайте наши деревья, мы тут их сажали, когда сюда въезжали, в этот дом».

«Наливайки» и драки выходного дня

- История с отравлением некачественным алкоголем — сидром — всколыхнула Россию. И достаточно остро эта тема стояла давно. Это вопрос с «наливайками». Насколько часто к вам обращаются люди по этим поводам? Там есть и ночной бар на Рокоссовского, и на Рижском круглосуточно работающая точка. Часто ли по этому поводу обращения? Есть ли какой-то выход из ситуации? Многие депутаты говорят, что, к сожалению, муниципального уровня и возможностей депутата в данный момент не хватает. Нужно решать вопрос законодательно на самом высоком уровне. Ваше мнение какое по этому поводу?

- По моему мнению, действительно необходимо как-то ужесточать законодательство. Если говорить в общем. Но в частности, это мое субъективное мнение, здесь, конечно, силовые структуры не дорабатывают. Они, наверное, проводят какие-то формальные мероприятия. Выехали, составили протокол, выписали штраф. Моя субъективная точка зрения — не дорабатывают.

Вы сказали про точку на Рокоссовского. Это отдельно стоящее здание, которое при строительстве примкнуло к дому. И в этом здании создается шум, вибрации передаются в дом. И все жители, живущие вдоль этого дома, в этом подъезде, испытывают крайние неудобства. Пятница, суббота, воскресенье — это для них, особенно в летний теплый период, ад.

- Полностью подтверждаю. Я там рядом, на Байкова, даже у нас неспокойно. Хотя там несколько сотен метров.

- Вначале это шум, а потом, когда все заканчиваются, на улице возможны драки, продолжение банкета. Профилактические выходы полиции и выписывание штрафов, которые потом не оплачиваются... Насколько мне известно, сейчас штрафов выписано арендатору более чем на 12 миллионов рублей, и они не оплачены в бюджет. Хотя бы истребовать эти деньги, мне кажется, наши силовые структуры должны.

- Любопытно, и точка продолжает работать.

- Не дай Бог, если там что-то произойдет, мигом найдут и бенефициара этой точки, и аффилированных лиц. Пока не понимаю, почему до сих пор эти точки работают, кому-то приносят прибыль.

- Дело, как всегда, в хорошем заработке, не всегда честном и прозрачном. Будем надеяться, что до беды не дойдет.

- Мы договорились по итогам выхода, что проведем депутатский час по этим вопросам. Они не только в моем округе, но и в других округах нашего города. Мы попытаемся все-таки подвести общую черту и выработать какую-то общую позицию со стороны депутатов и обратиться к властям, чтобы на эту проблему обратили внимание.

Дворовые проезды

- Еще одна острая проблема для города — это ремонт дворовых проездов. Таких, насколько я знаю, достаточно и на вашем округе, там и на Рижском проспекте, 81, 85, 85а некомфортное для проезда покрытие.

- Ужасное. Давайте называть вещи своими именами.

- И Коммунальная, 30, 36. В общем, хватает этих болевых точек, вы все их знаете. Вот здесь есть какие-то перспективы в положительном решении этой проблемы?

- С точки зрения проблем округа, исходя из своего депутатского опыта, проблема асфальтирования той или иной территории — на самом деле, наименьшая существующая проблема по сравнению с теми вопросами, которые возникают в процессе социальной жизни.

Здесь вопрос именно плановости бюджетирования. Не всегда получается сделать сегодня, здесь и сейчас, но, по крайней мере, если эти объекты заложить в план развития города, то через год, через два, через три они будут выполнены. И мы как раз эти мероприятия сейчас и проводим, занимаемся, фиксируем факты нахождения улиц в плачевном состоянии.

Я думаю, что в течение трех лет постепенно эти территории заасфальтируем. В этом году я получил ответ от администрации, что все лимиты уже исчерпаны, но они обещают хотя бы посыпать проезды за два этих летних месяца и привести их хоть в какое-то надлежащее состояние. Но в течение трех лет мы эти объекты приведем в нормальное состояние. Здесь вопрос диалога с администрацией и диалога с депутатами, коллегами, и выстраивание плана. В этом году на наш округ дадут больше, на следующий год на другой округ дадут больше денег. Здесь вопрос диалога.

Недострой с маргинальными элементами

- Есть еще один специфический для вашего округа вопрос, это строительство незавершенного дома на улице Рокоссовского, 26. Туда тоже, насколько я знаю, выезжали городские власти. Но тут два вопроса. Во-первых, есть ли перспектива достройки, во-вторых, чем это в принципе беспокоит горожан?

- Тоже давний вопрос. Я даже боюсь сказать, когда началось строительство этого участка. Там, на самом деле, вырыт котлован и стоят фундаменты плиты, блоки по периметру. Это, так скажем, лакомое место для детей, которым нечем заняться.

- Там уже растащили часть стройматериалов.

- Здесь дело даже не в стройматериалах. Там концентрация маргинальных элементов: шприцы валяются, какие-то тряпки, там можно упасть с любого блока, грязь. То есть в этом месте можно получить какую-то травму даже ребенку, если ребенок ничем не занят, особенно летом.

Мы своими активными действиями все-таки заставляем собственника поставить забор, потом его обновлять, потому что там периодически загибают листы, чтобы туда пролезть. Жильцы начали жаловаться на то, что кто-то от «нечего делать» начинает выковыривать межпанельное укрепление, и сразу у людей начинает продувать, плесень появляется. Деревья стоят вплотную к зданию, что тоже не дает возможности продувать, и создается большая влажность. Буквально на днях мне ответили из контрольного управления, спасибо им большое, все-таки заставили спилить деревья, стоящие вблизи соседнего дома. Но пока вопрос на контроле. Заставляем, чтобы забор всегда стоял целиковый. И чтобы, по крайней мере, как можно меньше туда было доступа.

У собственника есть обязанности по содержанию этого пятна застройки. Разрешение на строительство уже закончилось. Он не продает, не обращается к властям за продлением. Пока непонятно.

- Патовая немного ситуация. Единственное, что возможно его обязать как-то хотя бы не допускать туда людей.

- Вот чем мы сейчас и занимаемся с помощью контрольного управления. Вынуждаем его следить за своим забором, косить, убирать мусор у прилегающей территории.

Неработающее преимущество в голосовании

- Ежегодно депутаты предлагают жителям своих округов ряд объектов на рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Механизм уже действующий, относительно новый, но уже себя зарекомендовавший. В вашем округе какие-то объекты заявлялись на голосование?

- Да, мы заявлялись. Собирались с жильцами, выбирали территорию, которую можно было бы вывести. Территория должна быть общественной. Это не должна быть дворовая территория, принадлежащая одному двору. Мы выбрали территорию по адресу Рижский, 77, 81 — площадка, так скажем, на транзитной территории. Но, к сожалению, при голосовании мы не вышли в лидеры, там тоже так оказалось, что часть жителей хотела, а часть жителей не хотела, чтобы под окнами появилось пятно, собирающее людей и детей. Вот мы опять приходим к тому, что нет консенсуса, а раз нет консенсуса, значит, нет и решения вопросов.

- Понятно, что если как минимум половина не голосует, это проигрывает в конкуренции с другими территориями. В любом случае, если будут еще такие конкурсы, то все равно будете пробовать?

- Любые возможности, которые будет давать нам власть для привлечения дополнительных денег в округ, мы будем использовать.

- Мы опять же помним о том, что ваш округ в основном — это многоэтажки. И давно замечен некий парадокс: вроде бы люди живут кучно, но некоторые даже соседи своих не знают. И активность жителей многоэтажных домов часто даже ниже, чем, скажем, активность жителей какого-то частного сектора. То есть вроде бы людей много на одной территории, но достаточно часто у кого-то пассивное поведение, есть разрозненность. Является ли это проблемой? Легко ли найти поддержку? Жителей на какую-то активность раскрутить?

- Я бы не сказал, что это проблема. Я бы просто сказал, что это данность нашей сегодняшней жизни. Действительно, общежитие на сегодня зависит от активности граждан. Большинство граждан все-таки не такое активное, как хотелось бы. Поэтому много вопросов не решается именно из-за отсутствия активности. Мы активны сегодня только, наверное, в написании жалоб, критике, негативе. Но когда требуется, помимо жалоб и критики, выйти, проголосовать, создать ТОС, создать еще какую-то активную группу, выйти, может быть, провести субботник, у себя убрать на территории и показать, что мы готовы принимать участие в тех или иных конкурсах — на этом все останавливается. Пока мы не расшевелимся, конечно, будем жить именно в таком состоянии, в котором мы сейчас живем.

Смотрите также Желающие улучшений псковичи не должны быть пассивны — Марина Борисенкова

Недружный ТОС

- Причем, как вы упомянули, действительно, сейчас очень многое, в том числе выделение средств на благоустройство территорий, на какие-то бонусы, зависит не от депутата. Действительно, везде должно быть волеизъявление людей, живущих на территории. У вас есть пример, надеюсь, позитивный. ТОС появился на Рижском проспекте, 69а. Как вообще форму ТОСов вы оцениваете? Эффективная ли это история? Стоит ли стараться как можно больше их создавать? Может быть, уже есть у вас какой-то опыт взаимодействия с ТОСами конкретно в вашем округе?

- Я считаю, что ТОСы позволяют привлекать дополнительные денежные средства для своего места жительства. Сегодня правительство предложило такую форму, и она имеет место быть. И почему бы не воспользоваться? Вообще сегодня принцип выделения денег вынуждает проводить как можно больше активности и взаимодействия со своими соседями. Только через это можно привлечь дополнительные деньги. Вы все правильно сказали: нет активности — нет денег. И, к сожалению, чем больше дом, тем менее вероятность создания каких-то активных групп. Все зависит, конечно, от человека. Если есть лидер, если есть человек, имеющий и свободное время, и желание, он, наверное, сможет что-то организовать. Если нет такого человека, конечно, в многоквартирном доме очень тяжело сделать ТОС и чего-то достигнуть. Потому что у каждого человека свое желание.

- Бывает еще хуже. С большим трудом соберутся люди, что-то решат, начнут реализовывать. И в момент реализации появляются люди, которые не проявляли активности и начинают рубить с плеча и кричать: «А я не хочу, а я не участвовал». Где же ты был, дорогой друг? Тут два месяца обходили все подъезды, все квартиры. Люди слезно молили на полчаса собраться. В итоге пришли четыре человека с многоквартирного дома, где должна быть тысяча человек на собрании.

- Это, действительно, так. На самом последнем моменте кто-то может зарубить всю идею и многомесячную работу нескольких человек. Это так. Что касается ТОСа на Рижском, 69а, там примерно такая же ситуация. Там тупиковый дом, двор небольшой, он полностью зарос деревьями. Часть жителей хотят деревья спилить, поставить парковки. Часть жителей не хотят. И вот они сейчас на стадии формирования своей заявки пока встали в тупик.

Постсоветское мышление

- Будем надеяться, что когда-нибудь это понимание, сознание, казалось бы, уже давно не советское, догонит действительность. Не нужно ждать, когда кто-то придет и за нас что-то сделает. Надо, как минимум, собраться и принять решение. Там уже есть много механизмов дополнительного получения средств. Как минимум, полезно разбираться в том, что кто делает. Просить у депутата скамейку — это просто непродуктивно. Это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Мне кажется, многие очень упрощенно воспринимают функцию депутата.

- А еще часто депутата пытаются втащить в споры между первым и вторым подъездом: ставить лавочку, не ставить лавочку. На самом деле, это неправильно. Наша задача — донести возможность привлечения денег в тот или иной двор, помочь в организации этого процесса. Где-то, может быть, проявить инициативу, взять в свои руки. Но дальше все-таки граждане должны проявиться и начать активно продвигать эту идею.

Доверие к ДЭГ

- В финале разговора хотел задать вопрос, не связанный непосредственно с округом, но связанный с активностью, в том числе избирательной. Дистанционное электронное голосование — явление, которое не так давно появилось в нашей жизни. Но в этом смысле наш регион на достаточно передовых позициях. ДЭГ будет применятся на губернаторской кампании осенью, через три месяца в этом году. Как вы в целом относитесь к этой инновации? Насколько доверяете результатам электронного голосования? Есть ли у вас какое-то мнение по этому поводу?

- Я считаю, что эта форма электронного голосования имеет место быть, она должна развиваться. И задача властей — сделать так, чтобы у людей было доверие к этой форме. Понятно, что мы в ближайшее время не сможем резко и полноценно перейти только на дистанционное электронное голосование, даже в силу того, что есть определенный возраст людей, которые не пользуются электронными средствами, позволяющими проголосовать. Но эта форма позволяет привлечь к голосованию молодых, тех, кто раньше просто не голосовал. В силу разных причин. Это и нежелание ходить куда-то, нежелание проявляться. А сейчас ты можешь с помощью гаджета отдать свой голос за того или иного кандидата. Это способ привлечения дополнительно более молодого электората, который в будущем, увидев возможность, может быть, и сам решит пойти в общественную работу, в политическое пространство, доверившись именно такому способу голосования. Поэтому я считаю, что эта новинка должна быть, должна развиваться, но задача государства — сделать так, чтобы у людей было доверие именно к этой форме голосования.

Беседовал Артем Татаренко

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.