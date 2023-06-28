Общество

Тендер на обустройство вентиляции столовой опубликовал ПЭМЗ

Тендер на поиск подрядчика для выполнения работ

по монтажу, наладке и пуску в работу системы вентиляции помещений столовой опубликовал Псковский электромашиностроительный завод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы необходимо провести в главном корпусе АО «ПЭМЗ» по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 27.

Приём предложений от подрядчиков будет вестись до 17 июля 16:00.

Заключение договора на выполнение работ последует в течение 3-х дней после завершения приёма заявок.

Работы необходимо выполнить до 30 августа 2023 года.

С описанием работ можно ознакомиться на сайте завода.

Приём заявок производится по адресу: 180004, Псков, Октябрьский проспект, 27, телефон (8112) 70-06-90. e-mail: emo@pemz.ru

АО «ПЭМЗ» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники. Официальный сайт предприятия >>>