Общество

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан, сообщает РИА Новости.

Его основные моменты:

- программа будет запущена с 1 января 2024 года, будет полностью добровольной - для участия нужно будет заключить договор с НПФ, можно с несколькими разными.

- сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и их прежних пенсионных накоплений, но вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

- страховка будет аналогична банковским вкладам, но на вдвое большую сумму - 2,8 млн рублей.

- использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

- средства можно будет забрать и досрочно, но без потери дохода - только в особых жизненных ситуациях, например для оплаты дорогостоящего лечения участника программы.

- сбережения можно будет наследовать.

- государство поможет копить - готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год.

- чем ниже доход человека, тем активнее будет господдержка - например, при доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль.