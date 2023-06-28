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Общество

Историю одного из организаторов псковского подполья Андриана Гущина рассказали в музее

29.06.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Историю одного из организаторов псковского подполья, секретаря Псковского горкома партии Андриана Гущина, который погиб на боевом посту, рассказали в Псковском музее-заповеднике в День партизан и подпольщиков 29 июня. Материал пресс-служба учреждения предоставила Псковской Ленте Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«День партизан и подпольщиков – относительно новая дата в календаре памятных дат Отечества, он был включён в список памятных дат лишь два года тому назад, но уже успел стать довольно известным и отмечаемым. В этом году День партизан и подпольщиков отмечают уже в третий раз», - напомнили в музее-заповеднике. 

У установления новой памятной даты имеются давние исторические предпосылки. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), адресованная партийным и советским организациям прифронтовых регионов районов страны. В Директиве была сформулирована необходимость организации на захваченной врагом территории партизанских отрядов. Директивой предписывалось: «В занятых врагом областях создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника..., создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их мероприятия».

«К истории Великой Отечественной войны на Псковщине эта дата имеет самое прямое отношение. Когда мы вспоминаем о трёхлетней оккупации Пскова, то непременно говорим о сопротивлении псковичей фашистскому режиму. Партизаны и подпольщики стали инициаторами и главной движущей силой этого сопротивления», - отметили в музее-заповеднике. 

В эту дату в учреждении предложили вспомнить об одном из организаторов псковского подполья Андриане Гущине (1907-1942). 

Андриан Гущин до 1940 года работал на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Затем - участвовал в войне с белофиннами, где комиссар Гущин был на самых опасных участках фронта. Но, вернувшись домой с отмороженными ногами, не захотел долго отлёживаться в госпитале и не стал отказываться от нового назначения в Одесский военный округ. Правда, к осени 1940 года походная жизнь кончилась: Андриан Гущин избирается первым секретарём Псковского горкома партии и вместе с семьёй переехал в Псков.

Псковские коммунисты, работавшие вместе с ним, вспоминают его энергичность и деловитость, самостоятельность суждений и принципиальность. Он не терпел чинопочитания и громких слов, был добрым и внимательным к людям.

Когда началась война и Псков стал прифронтовым городом, Андриан Гущин вместе с другими партийными и советскими работниками возглавил всю военно-мобилизационную и оборонную работу. События на фронте развивались быстро. Уже 9 июля фашистские войска группы «Север», нацеленные на Ленинград, заняли Псков. Из Ленинградского обкома партии для организации сопротивления в Псков был направлен уполномоченный К. А. Андреев, который добрался до Пскова только 8 июля. В этот день по распоряжению штаба обороны из Пскова вышли все местные коммунисты, образовавшие несколько партизанских отрядов. Они обосновались в лесной части Псковского района. Ряд коммунистов, комсомольцев, беспартийных активистов по распоряжению А. В. Гущина остались на нелегальном положении в городе и в районе.

На рассвете 9 июля партийные и советские работники ушли из Пскова. Некоторое время они сражались с гитлеровцами вместе с партизанами соседних районов. За это время А. В. Гущин сумел побывать в Ленинграде и по указанию обкома был создан Псковский подпольный комитет. Были созданы сети разведывательных групп. Комитет руководил действиями первых, пока немногочисленных партизанских отрядов. Основной базой членов подпольного комитета стала землянка в Сороковом бору у деревни Гридино, к северу от Пскова. Здесь жил А. В. Гущин, руководитель подполья. Сюда приходили и члены подпольного комитета К. А. Андреев, В. Ф. Михайлов, И. Г. Киселёв, Д. А. Богданов, В. А. Акатов, В. И. Челноков. Их конспиративные квартиры были расположены на лесных хуторах и в деревнях. Местные жители взяли на себя охрану подпольщиков и оказание им помощи.

В ноябре 1941 года А. В. Гущин предложил преобразовать подпольный комитет в Псковский межрайонный подпольный партийный центр, а сам он был единогласно избран его руководителем.

Это подпольное формирование вошло в историю Великой Отечественной войны. Центр вёл работу в тылу противника до конца 1943 года. Гущин руководил им в самое трудное время: до конца весны 1942 года. К этому времени в вооружённую борьбу с фашистами и в работу среди населения включилось уже более 500 патриотов Псковского, Новосельского, Серёдкинского районов и города Пскова. Они были объединены в 30 подпольных групп и несколько партизанских отрядов.

«К сожалению, Андриану Васильевичу Гущину уже не пришлось увидеть действенные результаты повседневной, будничной, кропотливой подпольной работы первых месяцев войны, именно эта работа подготовила слияние подполья и массового партизанского движения в 1943 году», - отметили в музее-заповеднике. 

12 марта 1942 года Андриан Гущин был убит предателем из засады недалеко от своей землянки. Крестьяне деревни Гридино похоронили его в лесу и сохранили могилу до окончания войны, когда останки организатора и руководителя псковского подполья были перенесены на братское кладбище в Пскове.

«В зале войны Псковского музея-заповедника часть экспозиции посвящена участникам подпольного движения. Глядя на их лица, ещё раз с грустью осознаёшь, что почти все они, молодые и не очень, юноши, девушки победу не увидели, погибли от рук фашистов. Подпольная работа – вещь непростая, требующая и знания правил конспирации и опыта. Тем ценнее и значимее то, что делали эти люди, наши земляки, отдавшие свои жизни в борьбе с фашистами. Они внесли свой вклад в общую победу», - подчеркнули в учреждении.

Татьяна Гущина - внучка Андриана Гущина, экскурсовод Псковского музея-заповедника. «Наверное, отчасти и поэтому из многих и многих участников подпольного движения, мы выбрали её деда героем, приуроченной к памятной дате публикации», - признали в учреждении. 

«Сейчас непосредственных участников подполья и партизанского движения на Псковщине почти не осталось. Но живы их дети, внуки, правнуки, которые бережно хранят память о своих героических предках. Ну, и, конечно, музей, где буквально по крупицам собраны документы, фотографии, награды и личные вещи Псковских подпольщиков и партизан. А выставка "Псковский край в годы Великой Отечественной войны", где представлены все эти материалы, как всегда ждёт гостей», - заключили в Псковском музее-заповеднике.

Теги: #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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