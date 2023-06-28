Общество

В России ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный период

В России ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный период. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко отметил, что положительная динамика сохраняется в 2023 году, ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле. По его словам, в 2022 году младенческая смертность зафиксирована на историческом минимуме в 4,4 промилле, пишет FlashNord.

Ожидается, что в 2030 году показатель должен снизиться до 3,3 промилле.