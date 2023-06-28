Губернатор поблагодарил руководство предприятий Плюсского района за активное участие в жизни муниципалитета

За активное участие в жизни муниципалитета поблагодарил руководство предприятий Плюсского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с активом 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он также обратил внимание, что Плюсский район вошёл в топ-5 по голосованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Пять наиболее активных районов поощрили региональными грантами. Вы получили 300 тысяч, можно использовать на подготовку ещё какого-то количества проектов», – заключил он.