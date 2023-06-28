Общество

Губернатор поблагодарил руководство предприятий Плюсского района за активное участие в жизни муниципалитета

За активное участие в жизни муниципалитета поблагодарил руководство предприятий Плюсского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с активом 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С каждым приездом всё лучше и лучше. Хочу поблагодарить руководство предприятий за активное участие в жизни районов. Если говорить в целом, то в район за 5 лет привлечено порядка миллиарда. Наталья Леонидовна активно взялась за работу и Александр Алексеевич (Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов - ред.) помогает. Разработан проект по программе "Комплексного развития сельских территорий", значительно качество жизни будет улучшено», – сказал Михаил Ведерников и призвал пользоваться всеми программами.

Он также обратил внимание, что Плюсский район вошёл в топ-5 по голосованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Пять наиболее активных районов поощрили региональными грантами. Вы получили 300 тысяч, можно использовать на подготовку ещё какого-то количества проектов», – заключил он.