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Общество

Более 30 тысяч псковских школьников прошли профилактическое антинаркотическое тестирование

29.06.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Заседание областной антинаркотической комиссии прошло в четверг, 29 июня, в правительстве региона под председательством начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото:  пресс-службе правительства Псковской области

Участники заседания рассмотрели результаты проведенной межведомственной работы всех субъектов профилактики, задействованных в выявлении наркопреступлений, проведении профилактической работы с населением.

В центре внимания — молодежь. В прошедшем учебном периоде социально-психологическое тестирование проводилось в 167 образовательных учреждениях области. Его прошли более 34 тысяч школьников и студентов. Кроме того, организована индивидуальная и групповая профилактическая работа, в том числе в ученических коллективах и семьях.

Граждане, находящиеся под наблюдением специалистов, получают консультации, а также лечебно-профилактические и реабилитационные услуги.

Отдельная роль отводится рейдам по местам досуга и массового пребывания людей, информационно-просветительской работе, а также вовлечению населения в спортивную и творческую деятельность. В числе мероприятий, которые привлекли наибольшее число участников — Большой антинаркотический диктант, общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 1-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», антинаркотическая акция «#ZаЧистыйИнтернет» и другие. Существенным фактором поддержки и развития молодежного антинаркотического движения области является ежегодный региональный форум «Доброволье-60».

Теги: #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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