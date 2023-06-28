Общество

Психолог объяснила любовь некоторых женщин к годящимся в отцы мужчинам

Некоторые женщины в браке с мужчинами постарше могут искать недополученные в детстве родительскую любовь и заботу, рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова.

Любовь молодых женщин к пожилым мужчинам она объяснила в интервью изданию «Лента.ру». По словам психолога, бытует мнение, что молодые женщины выходят замуж за мужчин постарше исключительно из-за желания получить финансовую выгоду и безопасность. Однако, по ее словам, стремление женщин получить в мужья, годящихся им в отцы, обусловлено и другими причинами.

Кузнецова рассказала, что люди строят отношения на трех сценариях поведения: ребенка, взрослого и родителя. В повседневной жизни человек по необходимости может переключаться с одной установки на другую.

В то же время, у некоторых людей может доминировать одна из позиций, например, ребенка, продолжила собеседница «Ленты.ру». Такому человеку проще вступать в коммуникацию с тем, у кого преобладает либо тоже состояние ребенка, либо родителя. Если женщина чаще ведет себя как ребенок, а возрастной мужчина — как родитель, то их общение будет успешным. Такие отношения могут благополучно развиваться, объяснила Кузнецова.

«В соответствии с другой моделью женщина может искать партнера, похожего на отца. Сходство может выражаться и заметной разницей в возрасте. Так женщина стремится закрыть потребности, нереализованные в детско-родительских отношениях. Часто мотивация остается неосознанной и женщина не понимает, почему ее привлекают мужчины заметно старше», – уточнила психолог.

Социокультурный контекст — также одна из причины выбора возрастного мужа, отметила специалист. Например, для каких-то культур нормально, когда между супругами заметная разница в возрасте в пользу мужчины. Это может быть обусловлено особенностями исторического развития культуры. Как правило, мужчина в возрасте ассоциируется с достатком, способностью обеспечить семью, говорит психолог. В то же время молодая женщина ассоциируется со здоровьем, способностью выносить и родить здоровых детей.

«Такие установки — наследие, оставленное жившими в других условиях предшествующими поколениями, но продолжающее оказывать на нас влияние», — заключила она.