Общество

Бесплатная конференция DIGITAL пройдет в Пскове в июле в рамках нацпроекта

Конференция «DIGITAL на берегах Великой», посвященная продвижению товаров и услуг через интернет и цифровые устройства пройдет в Пскове 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметили организаторы, конференция будет полезна для предпринимателей, которые работают в интернет-пространстве; для новичков в бизнесе, если вы только планируете стартовать в цифровом формате; для руководителей рекламных и маркетинговых агентств; для маркетологов, SMM-менеджеров — для всех, кто хочет развиваться в этой сфере и быть в курсе трендов.

В рамках конференция DIGITAL на берегах Великой организуют работу работа двух секций: для бизнеса и для агентств. Перед аудиторией выступят эксперты со всей страны, в том числе эксперты Яндекса. Как итог — новые знакомства, живой нетворкинг, полезные знания, реальные кейсы, которые помогут вам в развитии бизнеса.

Встреча пройдет 14 июля с 16.00 до 20.00 в Точке кипения на улице Л. Толстого, 4.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке. Мероприятия Центра «Мой бизнес» проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».