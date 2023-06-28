Общество

В России станет сложнее подделывать пиво и сидр

Минфин намерен уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкоголя, ранее на этом настаивал Совфед.

Выявленное по итогам месяца расхождение на 10% и более между объемом производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре или медовухи и масштабами продукции, введенной в оборот за аналогичный период следует считать признаком «левых» поставок такого товара на рынок, цитирует «Парламентская газета» первого зампредседателя комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина.

Еще одним индикатором риска, который должен привлечь внимание Росалкогольрегулирования, должен считаться факт чрезмерно низкой загрузки основного технологического оборудования производителей пенных напитков. Если они выпустят менее 70% от максимальной мощности предприятия, это должно послужить сигналом для контрольных органов.

Ранее такой принцип был введен в отношении производства медицинского спирта, на чем настаивали в Совете Федерации, и он хорошо себя зарекомендовал, отметил Сергей Рябухин.

От отравления содержащим метиловый спирт сидром в начале июня в нескольких регионах погибли тридцать человек, почти сто пострадали. По предварительной информации, причиной отравлений стало существенное изменение состава продукции, «в том числе с добавлением запрещенных веществ, таких как метанол», сообщает Минфин.

Как яд попал в предназначенный для людей напиток, разбираются правоохранители, тем временем в Министерстве финансов решили усилить контроль производства и сбыта спиртного.

В проекте приказа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, главный финансовый орган страны предлагает дополнить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований госконтроля в области оборота алкоголя.

Выявленное по итогам месяца расхождение на 10 процентов и более между объемом производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре или медовухи и масштабами продукции, введенной в оборот за аналогичный период, должно привлечь внимание Росалкогольрегулирования.

Еще одним индикатором риска Минфин предлагает считать факт чрезмерно низкой загрузки основного технологического оборудования производителей пенных напитков. Если они выпустят менее 70 процентов от максимальной мощности предприятия, это должно послужить сигналом для контрольных органов.