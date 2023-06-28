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Общество

Нововведения июля: какие законы вступают в силу в России

30.06.2023 07:54|ПсковКомментариев: 0

В июле Россию ждёт ряд законодательных изменений. Некоторые категории граждан смогут поступить в высшие учебные заведения без экзаменов, появится акциз на газировку, вступит в силу и ещё ряд законов.

1 июля. Оформить компенсацию за детсад станет удобнее

Правительство получит право устанавливать единые стандарты по предоставлению отдельных государственных и муниципальных услуг. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

В частности, единые стандарты предписано установить для трех видов услуг. Это назначение пособия на ребенка, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям россиян, а также компенсация родительской платы за детсад, сообщает «Парламентская газета».

Единый стандарт позволит россиянам обращаться за всеми этими мерами через единый портал госуслуг, подавать заявления без предоставления каких-либо дополнительных документов и с минимальным внесением информации в заявление. Кроме того, людей будут информировать о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе, также им будут направлять уведомление о перечислении средств.

1 июля. На сладкую газировку введут акциз

В России введут акциз на сахаросодержащие напитки, изготовленные с использованием питьевой и минеральной воды. Такой закон вступает в силу 1 июля.

Размер акциза — 7 рублей за литр. Им будут облагать напитки, содержание сахара в которых превышает пять граммов на 100 миллилитров. В законе уточнили и состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед. При этом доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 1,2 процента.

Вместе с тем акциз не будут взимать, к примеру, с напитков брожения, кваса (с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 процента включительно), соков и морсов.

1 июля. Микрофинансовым организациям умерят аппетиты

Максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам будет снижена с 1 до 0,8 процента. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Этот же документ снизил размер полной стоимости потребкредита — с 365 до 292 процентов годовых. Также закон установил, что предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным платежам не может превышать 130 процентов от суммы кредита, выданного на срок до одного года.

Также вступает в силу закон, согласно которому минимальный размер собственных средств микрокредитной компании увеличат до четырех миллионов рублей. Это правило не будет распространяться на микрофинансовые организации предпринимательского финансирования и организации, учредителем  которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

1 июля. Оформить арктический и дальневосточный гектары можно будет без проволочек

Уполномоченный орган будет обязан уведомить людей, которые получили дальневосточный или арктический гектар, о том, что у них есть право оформить участок в собственность или аренду, за шесть месяцев до окончания договора. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Этот закон позволит подавать заявления на получение дальневосточного или арктического гектара в безвозмездное пользование в электронном виде. Подписать договор получателю нужно будет в течение 60 дней с момента, как ему выдадут или направят договор. Если в течение 90 дней договор не поступит в уполномоченный орган, он будет считаться незаключенным.

1 июля. Исключение предпринимателей из единого госреестра юрлиц упростят

Порядок исключения субъектов малого и среднего предпринимательства из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) станет проще. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Учредители компании, которая является субъектом малого или среднего предпринимательства, смогут подавать заявление о ее исключении из ЕГРЮЛ после прекращения деятельности. Такое решение нужно будет принять единогласно.

При этом новые правила будут применять при одновременном соблюдении компанией ряда требований. В частности, сведения о юрлице должны быть включены в единый реестр субъектов МСП, у организации не должно быть незавершенных расчетов с кредиторами, а также она не должна иметь в собственности недвижимое имущество и транспортные средства.

1 июля. Возмещение оплаты ЖКУ предоставят по единым стандартам

В России начнут действовать единые подходы к компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников — ветеранов боевых действий, инвалидов и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 июля.

В зависимости от установленных законом гарантий размер компенсации составляет до 50 процентов от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Новым постановлением кабмин унифицировал форму заявления для начисления выплат и утвердил перечень документов, необходимых для получения льготы. Также теперь срок принятия решения о предоставлении компенсации  составит не более 10 рабочих дней. 

Срок принятия решения о начислении компенсации за оплату детсада, согласно еще одному постановлению кабмина, составит не более шести рабочих дней, а при необходимости запроса недостающих сведений — 11 рабочих дней.

1 июля. Медпомощь при психических расстройствах окажут по новым правилам

Минздрав скорректировал порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 1 июля.

Оказывать такую помощь, согласно документу, должны медицинские и иные организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, у которых есть соответствующая лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Скорректирован перечень заболеваний, по которому будут оказывать помощь, руководствуясь данным порядком. В список дополнительно вошли расстройства психологического развития и психическое расстройство без дополнительных уточнений. При этом из него исключили психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Новый порядок позволит оказывать медпомощь при подозрении на психические расстройства. Еще одно новшество — помощь разрешено оказывать вне медицинской организации. Например, по месту вызова бригады скорой медицинской помощи или в транспорте при медицинской эвакуации.

1 июля. НДС с передачи ввезенных фондом «Круг добра» лекарств отменят

Фонд «Круг добра» освободят от уплаты НДС на незарегистрированные в России лекарства для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Такой закон вступает в силу 1 июля.

Сейчас при ввозе в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, действует послабление — импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению «Круга добра», не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения, выданного Минздравом РФ.

Но при дальнейшей передаче препаратов в фонд и затем из фонда НДС медицинским организациям должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке.

Также от НДС освободят передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда «Круг добра».

1 июля. «Дуть в трубочку» предложат при понятых или под видеозапись

В России начнут применять новые формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медосвидетельствование на состояние опьянения. Такой приказ МВД вступает в силу 1 июля.

Напомним, утвержденные постановлением кабмина новые правила освидетельствования водителей действуют с 1 марта этого года. В качестве альтернативы присутствию понятых при освидетельствовании введена видеозапись процедуры освидетельствования. Вступающий в силу 1 июля приказ МВД учитывает эту альтернативу при оформлении новых форм акта освидетельствования и соответствующего протокола. Эти формы будут применяться до 1 марта 2029 года. 

Сотрудники ГИБДД могли и прежде при освидетельствовании вместо понятых применять видеозапись, руководствуясь нормами ст. 27.12 КоАП, введенными в 2018 году. Но теперь эти нормы закреплены и в правилах освидетельствования водителей.

1 июля. Записаться к нотариусу помогут «Госуслуги»

С 1 июля записаться к нотариусу через портал госуслуг смогут жители 75 субъектов Федерации. Об этом говорится в информации Федеральной нотариальной палаты.

Пилотный запуск услуги провели в марте в Алтайском крае, Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Выбрать нотариальную контору позволит сервис «Универсальная запись к нотариусу». Также с помощью ресурса можно будет узнать, какие документы нужны для нотариального действия, и направить их на проверку.

1 июля. Цифровые дипломы и аттестат загрузят на «Госуслуги»

В эксперименте по созданию цифровых документов об образовании и квалификации, согласно постановлению Правительства, помимо школ, примут участие лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы.

Эксперимент пройдет в три этапа. С 1 по 31 июля отработают механизм формирования цифровых аттестатов об окончании 9-х и 11-х классов и практику передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.

После, с 1 августа по 31 октября, в эксперимент включат аттестаты о среднем профессиональном образовании, а с 1 ноября по 31 декабря — документы о высшем образовании.

При этом сформированные в рамках апробации цифровые документы не будут иметь юридической силы, после окончания эксперимента электронные дипломы и аттестаты из системы ударят.

Как пояснили в кабмине, эксперимент позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг. Впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.

4 июля. Средний заработок для назначения пособия по безработице рассчитают по-новому

Кабмин обновил порядок расчета среднего заработка для назначения пособия по безработице. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 4 июля.

Как и прежде, средний заработок будут рассчитывать за три предшествующих увольнению календарных месяца. Однако, если в каком-либо из месяцев отсутствовал доход или сотрудник был на больничном, то в качестве расчетного периода предписано использовать другой период, ближайший к месяцу увольнения, в пределах календарного года. При отсутствии трех полностью отработанных месяцев в пределах года в качестве расчетных разрешено брать два или один полностью отработанный месяц.

5 июля. Осужденным за особо тяжкие преступления сделают послабления

Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений смогут ходатайствовать о переводе в колонию-поселение после отбытия половины срока наказания. Соответствующий закон вступает в силу 5 июля.  

При этом указанные нормы коснутся не всех. Осужденным за государственную измену, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконный оборот наркотиков, терроризм, организацию преступного сообщества на послабления рассчитывать не придется.

Сейчас преступников, которых осудили больше чем на десять лет, могут перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение после того, как они отбыли две трети срока.

5 июля. Родители детей-инвалидов получат право на бесплатных адвокатов

Родители детей-инвалидов смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Такой закон вступает в силу 5 июля.

Такую поддержку будут оказывать адвокаты, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. К ним можно будет обратиться за устными или письменными консультациями. Юристы помогут бесплатно составить заявления, жалобы, ходатайства

5 июля. Ставки тренеров и судей перестанут быть тайной для спортивных федераций

Представители спортивных федераций смогут запрашивать сведения о ставках, сделанных спортсменами, тренерами и судьями в букмекерских конторах. Такой закон вступает в силу 5 июля.

Соответствующую информацию общероссийские спортивные федерации смогут запрашивать у Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) — созданной в 2021 году публично-правовой компании, которая контролирует ставки на спорт и азартные игры. На Правительство возложены полномочия утвердить требования к содержанию запросов, формы, форматы и порядок их направления.

Действующее законодательство запрещает спортивным деятелям делать ставки на спорт. Спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд, если они участвуют в играх на тотализаторе на своих соревнованиях. Однако прежде реальной возможности привлечь к ответственности нарушителей у них не было, так как спортивные федерации не могли узнать, кто и на что делает ставки.

14 июля. Сайты НКО защитят от атак хакеров

Органы госвласти будут предоставлять социально ориентированным НКО защищенные от кибератак серверы. Такой закон вступает в силу 14 июля. Кроме того, НКО получат доступ к государственному конструктору сайтов «Госвеб».

15 июля. Страховщикам станет проще оформить страховую выплату

Страховщики будут получать от органов исполнительной власти документы и информацию, связанные с наступлением страхового случая. Такое постановление Правительства вступает в силу 15 июля.

Предоставлять такую информацию станут по запросам либо по соглашениям о взаимодействии.

Речь идет о сведениях, которые необходимы для решения вопроса о страховой выплате по договорам ОСАГО и страхования средств наземного транспорта (за исключением ж/д) и которые отражены в специально созданной информационной системе.

Перечень таких документов утвердил кабмин. Так, в Ространснадзоре можно запросить данные о лицензиях на перевозки пассажиров автобусами — участниками ДТП, в Минсельхозе — о госрегистрации самоходной машины.

15 июля. Экстремистские материалы учтут в банке данных

В России появится специализированный банк данных экстремистской информации. Соответствующий закон вступает в силу 15 июля.

Следить за полнотой и своевременностью внесения в него сведений будет Минюст. Предполагается, что сведения, которые включат в базу, станут информацией ограниченного доступа. Использовать эти материалы планируют для противодействия экстремистской деятельности и мониторинга. Доступ к ресурсу, помимо Минюста, получат МВД, Генпрокуратура, ФСБ, Следственный комитет, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФТС, Росгвардия и Верховный суд.

15 июля. За документы на охотничье оружие придется заплатить госпошлину

За выдачу разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте, на перевозку оружия и патронов придется заплатить госпошлину. Такой закон вступает в силу 15 июля. Ее размер — 500 рублей.

Также госпошлину будут взимать за переоформление указанных разрешений. В этом случае размер пошлины составит 250 рублей.

В этот же день вступают в силу нормы закона, согласно которым организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере охотничьего хозяйства, а также охотники смогут передать ружья и патроны к ним для охоты гражданам России, имеющим соответствующие разрешения. Также компании и ИП получили право предоставлять оружие для охоты и иностранцам, но только если у иностранных граждан есть национальный документ о праве владения оружием либо ходатайство от дипломатического представительства государства.

Теги: #закон #парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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