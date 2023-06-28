Общество

Обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов предложили в Госдуме

Для выпускников школ необходимо ввести обязательные консультации с психологом накануне и после экзаменов, заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он считает, что экзамены ОГЭ и ЕГЭ доводят подростков до нервных срывов и попыток самоубийства, а консультации с психологом помогут избежать трагедий. По словам Нилова, если психолог сочтет, что выпускник еще не готов к сдаче экзаменов, их следует перенести.

«Для решения этой острейшей проблемы, для спасения наших детей в самом прямом смысле этого слова необходимо срочно предпринимать решительные меры. Уверен, что исправить ситуацию можно за счет введения обязательного обследования школьников у психолога перед началом экзаменов. При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придет к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов — они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка. Да, возможно, это отодвинет некоторые жизненные планы, зато молодой человек останется жив и здоров. Более того, консультации со специалистами дети должны проходить после окончания экзаменов. Соответствующие предложения и поправки в нормативные документы уже готовятся», — сказал он.

Нилов добавил, что ЛДПР продолжает настаивать на возвращении формата сдачи экзаменов, распространенного в советской школе, пишет «Газета.ру».

«Кроме того, ЛДПР продолжает требовать отмены ЕГЭ и ОГЭ – именно потому, что они в буквальном смысле слова убивают наших детей. Необходимо вернуться к традиционному формату сдачи экзаменов — как это было в советской школе. Ужасную практику доведения наших детей до нервного срыва и даже до суицида надо, наконец, прекратить», — пояснил он.

Накануне в Кировской области девятиклассник погиб в день пересдачи ОГЭ по математике. По данным Telegram-канала Shot, тело подростка было обнаружено около дома, где жил мальчик.