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Общество

Женщина приручила ежа в пыталовской деревне Гавры

30.06.2023 11:57|ПсковКомментариев: 0

Местная жительница приручила ежа в пыталовской деревне Гавры. Об этом сообщается в группе «Подслушано Гавры» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Гавры» / «ВКонтакте»

«Колючий гость» пришел к женщине вечером в сад. Все исследовал и обнюхивал, потом стал фырчать на хозяйскую собаку, но уходить из сада не собирался.

Женщина вынесла ежу кусочек мяса. Сначала животное осторожно выходило из травы за едой, затем еж освоился и каждый вечер стал приходить в сад.

«Хозяйская собака смирилась с конкурентом, пытаются найти общий язык», - отметили в сообщении.

Теги: #Пыталовский район #деревня #еж
Источник: Псковская Лента Новостей
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