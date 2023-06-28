Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов предложили в Госдуме

Молния ударила в дерево на улице Линейной в Пскове. ФОТО

Мадонну выписали из больницы, она не встает с постели

Нововведения июля: какие законы вступают в силу в России

Очевидцы сообщают о мастурбирующем при людях мужчине на Запсковье

В Совфеде предложили создать «ОСАГО для IT»

Псковские профсоюзы планируют подписать соглашения о сотрудничестве с белорусскими коллегами

Психолог объяснила любовь некоторых женщин к годящимся в отцы мужчинам

В России станет сложнее подделывать пиво и сидр

Крупная партия сыра из Молдовы не прошла на контроль на границе РФ в Псковской области

Более 40 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» за два года работы в Себежском районе

Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

Петербуржец отправится в колонию за сбыт наркотиков в Великолукском и Локнянском районах