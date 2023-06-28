Общество

Подсобные рабочие требуются ООО «СитиИнвестГрупп»

Вакансии подсобных рабочих открыты в ООО «СитиИнвестГрупп» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Требуются подсобные рабочие на полный рабочий день. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Условия и оплата труда оговариваются при собеседовании. Нарушителей трудовой дисциплины просьба не беспокоить», - сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: