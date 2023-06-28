Общество

В Сочи прошла гражданская панихида по случаю ухода Tinder из России

Похоронная вечеринка по случаю ухода популярного сервиса знакомств Tinder состоялась на берегу Черного моря. Видео с мероприятия были опубликовали в Telegram-канале «Сочи Онлайн».

Видео: «Сочи Онлайн» / Telegram

Несколько десятков «скорбящих» приглашенных были одеты в траурные наряды. Выходя к микрофону, они зачитывали речи об опыте использования этого приложения для знакомств и делились личными историями. Затем участники церемонии символически возлагали по две красные гвоздики к «надгробию».

Под конец мероприятия организаторы призвали собравшихся заводить больше живых знакомств.