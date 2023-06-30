Общество

Российские школьники с 1 сентября будут учиться по единым программам

Единые программы по всем учебным предметам вводятся во всех школах в РФ для обучающихся 1-11-х классов с 1 сентября 2023 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам», - сказал министр. Он добавил, что по всем предметам будут созданы единые государственные учебники, сообщает «Интерфакс».

Требования к их содержанию будет определять министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать РФ, пояснили в пресс-службе.