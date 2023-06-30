Общество

С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе

С двумя экипажами вертолётчиков, погибших при выполнении воинского долга, простились в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«На родном лётном поле под Островом простились с двумя экипажами вертолётчиков, погибших при выполнении воинского долга», - сообщил Армен Мнацаканян. Он уточнил, что простились с пятью вертолётчиками.

Проститься с погибшими пришли их родные и друзья, сослуживцы и командование воинского подразделения, представители районной администрации.

«Соболезнования родным, близким, сослуживцам. Вечного полёта вам, парни. Царствие небесное», - добавил Армен Мнацаканян.