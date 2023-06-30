Общество

Девочка подала сигнал о домашнем насилии в эфире Первого канала

Зрители программы «Мужское/Женское» на Первом канале заметили, как девочка в одном из выпусков подает международный сигнал о домашнем насилии. Неравнодушные призвали съемочную группу обратить внимание на ее жест в кадре.

Эпизод под названием «Сутяжники» посвящен родителям двух дочерей, которые много лет борются между собой за опеку над младшей. На момент съемок программы оба ребенка проживали с матерью, сообщает РИА Новости.

Ведущие и редакторы выпуска попытались разобраться в причине конфликта родителей. Для этого они пообщались с детьми.

В выпуск включили кадр, на котором старшая дочь рассказывает о любви к матери и параллельно обнимает сестренку.

Внезапно девочка начинает показывать жест, напоминающий международный сигнал о помощи при домашнем насилии: большой палец прижимается к ладони, затем накрывается остальными пальцами.

После увиденного зрители оставили под выпуском и соцсетях множество комментариев с просьбой представителей передачи обратить внимание на случившееся.

«"Мужское/Женское, обратите внимание! Дети в опасности!", "Девочка просит о помощи! Пожалуйста, заметьте!", "Ребенок показывает сигнал о помощи, неужели ведущие этого не видели?", "Жуть, конечно, ребенок говорит как любит маму и показывает жест жертвы домашнего насилия"», – отреагировали комментаторы.

По данным ряда СМИ, прокуратура уже начала проверку по факту домашнего насилия.