В реестр иноагентов внесли Бориса Гребенщикова*

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов советского и российского музыканта, основателя рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова*. Информацию об этом в пятницу, 30 июня, опубликовали на сайте ведомства.
Также в реестр включили журналиста Андрея Караулова*, Алексея Горпинченко*, Михаила Тимонова*, Андрея Морева*, Ф. Гольдшмидта*, «Англо-американскую школу Москвы»*, сетевое издание Sota.vision*, издание «Бумага»*.
Ранее ведомство признало иноагентом псковского политика Льва Шлосберга*.
* Признан в России иностранным агентом