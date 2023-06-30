Общество

Пьяный гдович вломился в чужую квартиру, чтобы попросить прикурить

Гдовича осудили за незаконное проникновение в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

33-летний местный житель 29 октября 2022 года, находясь в состоянии опьянения, незаконно проник в квартиру своей знакомой, против воли последней, без цели хищения чужого имущества. «Для того, чтобы попросить прикурить», - пояснили в ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя мировой судья назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.